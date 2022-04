Elhamzaoui MOHCINE

Mettre à profit mes compétences professionnelles, relationnelles et mon dynamisme dans un environnement évolutif pour apprendre, améliorer et innover.

2012- 2014 Formation Technicien supérieure –ENSET Mohammedia

- Spécialisation : la maintenance des machines et l’outillage en plasturgie

• Fabrication de pièce plastique par L’injection (plastique, caoutchouc)

• La maintenance des moules et les outillages

• La maintenance des presses d’injection

• Réglage des presses d’injection

• Fabrication des pièces plastiques par L’extrusion (gonflage ; soufflage ; tube et profiler)

• Fabrication des pièces plastiques par thermoformage

• La maintenance des systèmes automatisée (l’hydraulique et pneumatique)

• La maintenance électrique

• Gestion de la production et les méthodes de maintenance (kanban, Pareto,les5 M ,Gant, Perte , AMDEC, SMED)

• Gestion de la qualité

• Décoration des pièces plastiques

• Soudage



Mes compétences :

Résistance des matériaux

Injection plastique

Chimie des matériaux

Maintenance informatique

Bonnes Pratiques de Fabrication

Gestion de projet

Matériaux composit

Science des matériaux

Plasturgie

Automatismes industriels

Caractérisation des matériaux

Gestion des stocks

Microsoft Outlook

5S

PARETO

Microsoft Office

Instrumentation Industrielle

Gestion de la maintenance

AMDEC/FMECA

Au service maintenance

TPM

Sage ERP X3

Entreposage et Transport

Lean Manufacturing

Logistique Industrielle

Ohsas 18001, ISO 14001, ISO 9001