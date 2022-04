Elhani SIWAR

Je suis actuellement étudiante en troisième année de cycle ingénierie à l'école supérieure privée d'ingénierie et de technologies (ESPRIT), je souhaite effectuer mon stage conventionné du six mois afin d’approfondir mes connaissances professionnelles, en mettant en application les connaissances scolaire acquises en cours d’année.



J’ai déjà eu l’occasion d’effectuer plusieurs stages en entreprises dans mon parcours scolaire, et celui-ci pourra m’apporter de nouvelles compétences tout en accomplissant les tâches que vous voudrez bien me confier.