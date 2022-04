Elhasbaoui MOHAMED

Fort d'une expérience significative dans l'encadrement de chantier ( démnantèlement en milieu à risque alpha ou amiante mais aussi en logistique sur CNPE) , je suis en recherche active car sur le marché de l'emploi depuis le 29/07/16



Je suis disposé à étudier toute proposition et rappelle que je suis mobile France entière



Mes compétences :

ANGLAIS BON ET ESPAGNOL COURANT

DIPLOME DECONTA NUC

BONNES NOTIONS RADIOPROTECTION

RECEPTION ET MONTAGE ECHAF

CONNAISSANCES APPAREILS MESURES RADIOLOGIQUES

NIVEAU DEUG SC ECO

HABILITE RISQUE CHIMIQUE ET ATEX

BONNES CONNAISSANCES EN RISQUE AMIANTE

SST CACES 1 3 4 5 1B 3B

HN2 PR2 QSP

Académie des encadrants