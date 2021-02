Eliana-Sorenza RAYNAUD

J'ai eu la chance d'effectuer des stages en boulangerie.

- 2 semaines en boulangerie/pâtisserie Le moulin a Aubenas

- 4 semaines en boulangerie Ardéchoise a Privas

Le métier de vendeuse en boulangerie me plait beaucoup, j'aime le contact avec les clients, je suis a leurs écoutes et je sais répondre a leurs demandes. Je sais aussi les accueillir et les encaisser. J'ai appris a préparer des sandwichs et des salades, réaliser la mise en rayons, préparer des commandes et nettoyer du matériels ou un équipement . je suis rapide, efficace autonome et patiente . je suis disponible pour toute autres informations.