Eliane-Laure MAHÉ

Dans l'accompagnement aux personnes depuis 1993, ma pratique n'a cessé d'évoluer au fur et à mesure de mes formations et de mon travail personnel, en englobant chaque approche pour enrichir ma pratique.

Mon expérience professionnelle dans ces domaines, vécue comme une recherche et un chemin de développement personnel, m'a tout naturellement amenée en 2014 à rencontrer Access Consciousness bars.

Méthode basée sur la circulation de l'énergie dans des endroits précis du corps en créant une barre electro magnétique qui va permettre des prises de conscience et une remise à zéro des programmations insconscientes pour évoluer avec plus de choix dans sa vie.

La formation à la Technique d'Identification sensorielle des Peurs Inconscientes, (TIPI) très novatrice, m'a permis découvrir qu'il est possible de désactiver rapidement et radicalement les difficultés émotionnelles et/ou comportementales. (phobies, angoisse, panique, état dépressif, inhibition, irritabilité-colère ...)



Mon intérêt pour l'évolution de la personne dans son contexte pour une meilleure qualité de vie et tout simplement "plus de vie", dans le respect de la spécificité de chacun, et du système auquel il appartient (entreprise, famille, couple ) constitue ma principale motivation.

Mon émerveillement n'a cessé de grandir pendant toutes ces années en constatant les capacités d'auto-guérison et de changement des êtres humains.



Facilitatrice Access Consciousness bars, Processus corporels, lifting facial énergétique, Praticienne certifiée Tipi et formatrice Auto Tipi, maître-praticien PNL spécialisée dans la relation d'aide et le coaching, master-spécialiste en sophrologie caycédienne, formée à la communication relationnelle (méthode ESPERE) par Jacques Salomé, à la systémie (constellations familiales), par Bert Hellinger), à l' Ennéagramme par Françoise Cave, la méthode Danis Bois où j'ai découvert le paradigme du sensible avec le mouvement sensoriel.



Mes compétences :

