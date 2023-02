Elias MAKHOUL

Que ce soit lors de mon travail en tant qu'enseignant de cours particuliers en arabe et d'anthropologie , ou que rédacteur chez Leo Burnett, ou en tant qu'employé de banque, ou même en tant qu'entraineur de jeunes cyclistes, j'essaie toujours de joindre entre les valeurs (travail d'équipe, professionnalisme, discipline, conscience, méthodologie, persévérance et communication) et le travail afin de donner le meilleur de moi-même et de maintenir la balance qui, en l'absence de mouvement et de dynamique, serait perdue.