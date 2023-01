Université de LILLE

2020-2023 : Bac+2,Bac+3

(science de mecanique et ingenierie / Genie mecanique )

-Connaissance et compréhension dun large champ de sciences fondamentales pour la mécanique des solides et des fluides .

-Aptitude à mobiliser les ressources dun champ scientifique et technique liées à des opération mécanique

-Maîtrise des méthodes et outils mecanique

-Travaux pratique sur des loi et des hypothèse liées au champs de science fondamentale de la mécanique (solide et des fluides hydraulique )

2019-2020 : Bac +1

Licence Sciences Exactes Et Sciences pour lIngénieur, spécialité EEA/Mécanique.

2019-Lycée Collège des pères Antonins [Liban-Hadeth]

Diplôme du Baccalauréat Science Général

Diplôme détude en Langue Française DELF niveau B2

Informatique :

-Gestion des données en plusieur langage informatique:

.Python . C . Fortran

-Utiliser des programme :

.Oneshape . Cast3M

-Google Analytics

-MS Office

-Réseaux sociaux et technologies

Langage :

-Français : niveau B2

-Anglais : niveau B2

-Arabe : langue natale



Experiences Professionnelles

Marketing : XPCT AGENCY

-Capacité à créer une organisation, à lanimer ,la faire évoluer et à opérer ses choix professionnels

Plusieurs jobs Étudiant :

-Communication et responsabilité

-Aptitude à travailler en contexte d'équipe et international

Bénévolat : LEBANESE RED CROSS (2018)