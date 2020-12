Jeune polymathe et autodidacte, Elie Kouka, converge des compétences totalement différentes, les unes des autres, pour n'en faire qu'un : sa vie !

Écrivain à ses heures perdues, après des études dans le courtage en crédit et assurance, le soucis de la maîtrise totale de ce qu'il entreprend, l'emmena à puiser d'avantage dans la connaissance disponible dans son cursus, pour ainsi boucler la boucle du savoir faire financier via le Master en gestion de patrimoine.

Elie Kouka est également mannequin d'une agence de renom dans la capitale,

grâce à celle-ci, il a pu travailler avec les plus grandes marques françaises (louboutin, balenciaga, fendi..) qui ont apprécié à l'unanimité, son côté naturel, spontané et très créatif.

Ainsi disait-il '' c'est votre attitude, bien plus que votre aptitude qui détermine votre altitude ", imprévisible et curieux, à seulement 20 ans il écrit son premier livre, qui est un hommage aux femmes.

Elie Kouka, n'est ni écrivain, ni financier, ni même mannequin, il est l'ensemble de tout ce qui l'inspire et qu'il aime, un couteau suisse à plusieurs têtes qui perce les cases.