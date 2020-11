Je me nomme Koulou Eliette d'origine ivoirienne actuellement baser Ouagadougou comme gestionnaire de projet a Nestlé. Apres plusieurs années D’expériences en Asie et en Afrique je suis totalement ouverte a toutes bonnes propositions partout dans le monde surtout en Marketing, gestion de projet et analyse marketing.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

ArcGIS > ArcView

Adobe