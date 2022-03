Elio ELIO (FONTANEL)

Je recherche une école et un contrat d'apprentissage pour effectuer un BTS Management Commercial Opérationnel dès le mois de Septembre 2022.

Je suis déjà à la recherche d'une entreprise et mes démarches m'ont conduit à postuler auprès de plusieurs boutiques de prêt à porter de Clermont-Ferrand.

Dynamique et doté d'un bon esprit d'équipe, je suis passionné par la mode, les enseignes de ce secteur me plaisent tout particulièrement.

La spécialité Mercatique que j'étudie cette année et pour laquelle j'ai de bons résultats est un atout pour mettre en avant une collection de vêtements et optimiser l'agencement d'un magasin

Doté d'un très bon relationnel, je pourrais mettre à profit mon sens du contact pour apporter le meilleur conseil possible.

Accueil, agencement des rayons, encaissement, je saurais être à la hauteur des missions confiées par l'entreprise.

Sérieux et motivé, je mettrais tout en œuvre pour réussir aussi bien à l'école qu'en milieu professionnel, mon objectif à la fin de mes études étant de manager une unité commerciale ou obtenir un poste de chef de rayon.