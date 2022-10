Elisa BREMAND

Après m'être spécialisée en commerce international, j'ai effectué un master en relations internationales. Cette double compétence me permet de comprendre les problématiques des entreprises souhaitant se développer à l'étranger d'un point de vue commercial comme stratégique. Mon stage de fin d'études au Centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères et du Développement international m'a par ailleurs permis de comprendre les enjeux sécuritaires de la protection des français à l'étranger.



Mes compétences :

marketing

International business

community manager

Rédaction

Rédaction de contenus

Note de synthèse

Réponse aux appels d'offres

Rédaction web

Analyse

Communication

Organisation d'évènements

Gestion de crise

Relations Presse

Relations internationales