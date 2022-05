Elisa DOUBET

Jeune chef de projet au sein de la société d’équipement du Rhône et de Lyon (SERL), je participe aux projets de renouvellement urbain des quartiers de la Duchère et de Vénissy.



Mon adhésion à ce réseau s'inscrit dans une volonté de partage d’expériences et d'idées sur le vaste sujet qu'est : "la ville" !



Mes compétences :

Réunions/Communication

Programmation

Compte rendu et reporting

Maîtrise d'ouvrage de projets urbains

Montage et suivi de marchés publics