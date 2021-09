Elisa MISA

Mon projet de reconversion mûrement réfléchi, je me suis engagée dans la formation diplômante Webmaster au Lycée Saliège de Balma 31130.

Ce qui me plaît dans le profil du Webmaster, c’est la multi-compétences qu’il exige, cette capacité à être multitâche et touche-à-tout.

Mon appétence pour la programmation et la variété des unités d’enseignements me permettent de détenir de solides fondations dans chaque domaine utile à la création et la maintenance de site web.

Le monde de l’informatique est vaste et en perpétuel évolution, c’est un domaine qui me permet en autre, d’exploiter mon dynamisme, ma curiosité et ma créativité.

Ma soif d’apprendre n’a de limite que mon imagination et le monde du web est idéal pour explorer et repousser mes limites toujours plus loin.