Elisabeth ALBANESE

Bonjour, je recherche un poste du type secrétaire commerciale qui me permettrait d'allier mon expérience dans le commerce et ma formation en secrétariat. J'ai un bon niveau en Français parlé et écrit, un bon relationnel (que je souhaiterais conserver dans mon travail), j'aime planifier et organiser. Le domaine du commerce m'est familier mais je peux aussi exercer dans d'autres secteurs du genre du tourisme car cela me passionne. Je suis accueillante, serviable et discrète. Je suis motivée à me faire former et à apprendre. La poyvalence dans mes différents postes m'a amenée à devenir autonome et à ne pas me laisser déborder dans mes activités. Je pense que je suis une collaboratrice fiable et dévouée. Je souhaite mettre mes compétences et ma motivation au service d'une nouvelle entreprise.



Mes compétences :

Autonomie

Relationnel

Autonomie professionnelle

Organisation du travail