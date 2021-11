Elisabeth DUTHIE

Etant lheureuse titulaire dun Master Etudes Anglophones spécialité Traductologie, je suis actuellement à la recherche dun poste de traductrice anglais-français dans Paris et ses alentours.

Passionnée par la langue et la culture anglaise, je serai ravie de partager mon dynamisme et ma créativité au sein dune entreprise. Curieuse, je ne cesse de mintéresser activement aux outils de traduction moderne qui définissent les usages daujourdhui et de demain. Je possède une expérience sur les logiciels de traduction assistée par ordinateur, principalement avec SDL TRADOS et je serai ravie de découvrir dautres technologies.



Je suis très motivée et prête à minvestir à 100 % dans vos projets mais aussi dans léquipe !