Technicienne Qualité Produit, je possède 19 années d’expérience acquises dans divers secteurs de l’industrie : textiles, plastiques, stretchs, enductions, et consommables d’impression.



J’aime le métier de technicien qualité produit qui allie le travail « manuel » avec l’expertise des produits et le travail « administratif », avec la rédaction de rapports d’expertise et la création de fichiers Excel.

L’utilisation des outils qualité (8D, Ishikawa, 5 Pourquoi, Est/N’est pas, Pareto, …) permet de résoudre les non-conformités détectées et d’assurer la conformité des produits avec pour but final toujours la satisfaction du client.



De nature autonome et organisée, je fais preuve d’adaptabilité et de réactivité.

J’aime travailler en étroite collaboration avec les différents services de l’entreprise afin de toujours trouver la meilleure solution pour satisfaire le client.



Je souhaite valoriser mon savoir-faire en relevant de nouveaux challenges au sein d’une organisation dynamique.

Pour me contacter, mon adresse mail : elisabeth.hubert@free.fr



Mes compétences :

SAP

Microsoft Excel

Microsoft Office

Lean Six sigma Yellow Belt

Contrôle qualité

Qualité produit