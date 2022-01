Elisabeth JOLY

Ma double formation et mes expériences dans des domaines différents me permettent aujourd'hui d'être polyvalente pour des métiers divers et multitâches

- formatrice (transmission des savoirs dans les domaines commercial, comptable et juridique)

- comptable (tenu de la comptbilité courante, gestion des clients et fournisseurs, état de raprochement, déclarations fiscales)

-assistante comerciale et/ou comptable et/ou administrative



Actuellement en poste comme collaboratrice d'un agent général d'assurance, mon rôle est de gérer le quotidien de l'agence afin que l'agent puisse être disponible pour la gestion plus pointue des assurés.



Mes compétences :

Formation

Comptabilité

Assistante

Ecoute autrui avec patience

Analyse des besoins

Relationnel

Assurance