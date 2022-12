Elisabeth VENET

Maître artisan esthéticienne, styliste d'ongles, praticienne en techniques de relaxation.

Energéticienne-Magnétiseur certifié par Energie et santé, Iridologue: certifié par le C.E.I.N, Radiesthésiste, Praticien de santé des laboratoires herbolistiques, boutique nature.

Le Magnétiseur :

Personne qui possède un fluide pour soulager, guérir.., par limposition des mains. Le magnétiseur est un énergéticien.



Une séance énergétique a pour but de rééquilibrer la circulation de lénergie dans votre corps: harmonisation de l'Aura, et des chakras. les bienfaits sont nombreux: apaisement, détente,... meilleur sommeil, meilleur moral, rééquilibre le système nerveux, renforcement du système immunitaire, revitalise l'organisme, soulage vos douleurs, migraines, aide lorganisme à s' auto guérir, agit sur la fatigue et, agit sur des problèmes cutanés...

Le magnétisme ne remplace pas un suivi médical mais une aide complémentaire précieuse. Il vous permet de retrouver un équilibre physique, émotionnel, psychologique et un bien-être au quotidien.







L'iridologie:

Est une technique scientifique qui permet en regardant dans la partie colorée de l'œil (l'iris), de pratiquer un bilan de santé et notamment de dépister la ou les prédispositions génético-pathologiques d'un individu.



L'Iridologie permet détablir un bilan de santé par l'observation de liris du patient considéré comme une zone de projection de tout le corps où chaque organe et son état sont représentés.

La radiesthésie:

Est un procédé scientifique de détection fondé sur la sensibilité des êtres vivants à ressentir physiquement des différences de champs électromagnétiques. Elle permet de localiser des sources, retrouver un objet perdu, un trésor ou une personne disparue, établir un diagnostic médical, déterminer la profondeur d'un puits.





institut rêverie

Elisabeth VENET

Energie Vitale

11 rue François Parot

42610 SAINT ROMAIN LE PUY

Tel : 04 77 76 09 20



