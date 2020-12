Elise DUBERTRAND

Après plusieurs années dans le secteur du conseil en emploi et en formation, j'ai développé des compétences transversales aux ressources humaines (recrutement, GPEC, formation professionnelle). Je souhaiterai aujourd'hui valider ses compétences par le biais du Master Gestion des Ressources Humaines dispensé à l'IAE de Saint Denis (Réunion). Volontaire et rigoureuse, je saurai apporter une plus-value à votre service RH.

Je reste à votre disposition pour toute demande complémentaire.



Mes compétences :

Création d'outils de suivis

Conduite d'entretien et de réunion

Connaissance des dispositifs emploi et formation

Prospection - mise en relation avec les employeurs

Diagnostic de besoins (formation, emploi)

Élaboration de projet professionnel

Recrutement

GPEC

Gestion de la formation

Ingénierie de formation