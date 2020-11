Elise GALIPAUD

Passionnée par la communication, le monde numérique et les nouvelles technologies, je m’investis depuis plus de 10 ans auprès de TPE-PME soucieuses de promouvoir efficacement leurs activités par le marketing et la communication avec notamment une approche dédiée sur le Web.

Mon approche se veut volontairement pratico-pratique et mets le communication au service du commercial.



Mes compétences :

Audit de site internet

Conseil en communication sur Internet

Ergonomie web

Réseaux sociaux

Référencement payant / SEM

Référencement naturel

Newsletter/emailing

Formation

Webanalytics

Stratégie web

Marketing

Communication

Webmarketing

Emarketing

Test