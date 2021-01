La vie est remplie de défis et de nouveautés !

Quand une amie enseignante m'a rapporté un besoin dans le domaine technique de son lycée, j'ai foncé !

Ingénieur, puis enseignante... et puis maintenant woM@N !! J'ai découvert dans le réseau MonAssistantNumérique des personnes ayant le même désir et la même vision du travail, alors je l'ai rejoint !