Elise RENAUDET

Environnement international & multiculturel + BtoB + Plus de 7 ans d’expérience



- Anglais bilingue : 6 ans d’expérience professionnelle à l’international (lu, parlé, écrit, 90% de l’activité professionnelle)

- Approche multiculturelle & multi-marchés BtoB : déclinaison/adaptation des messages et de la stratégie

- Gestion de projets : travail en mode multi-projets, respect coût/qualité/ROI, gestion budgétaire/négociation, reporting

- Coordination & pilotage d’équipes : interfonctionnelles, à l’international (3 à 15 collaborateurs selon projets)

- Réflexion stratégique & créativité : proactivité/résolution des problématiques, capacité à générer des idées nouvelles

- Expertise graphique : exécution graphique d’un concept créatif, gestion et valorisation d’une image de marque

- Fort relationnel : capacité à fédérer et à fidéliser tous niveaux organisationnels en interne et les publics externes (clients, prestataires, médias), capacité à conduire le changement



Mes compétences :

Gestion de projet

Prospection commerciale

Communication corporate

Communication interne

Communication visuelle

Communication externe

Brand management

Brand strategy

Evénementiels et salons internationaux

Analyse des besoins

Supports de communication

PAO

Design graphique

Création de site web