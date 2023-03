Elise RENAUX

Chargée de recrutement chez COMECA groupe international spécialiste de la distribution et la gestion de lénergie et des services associés.



Acteur majeur des marchés de lindustrie, de lénergie, des infrastructures, du bâtiment tertiaire et du transport, COMECA propose les équipements et les services les mieux adaptés pour distribuer, optimiser et maîtriser les énergies partout dans le monde.



Nous sommes à la recherche de profils variés: chef de projets, chargé(e) d'affaires, techniciens d'interventions, ingénieur(e) au sein du bureau d'étude dans le domaine de l'électrotechnique, électronique de puissance...



N'hésitez pas à me contactez si vous êtes intéressé, je serai ravie d'échanger avec vous !