Ellen ZAOUI (ANESI)

Passionnée par le Management de la Qualité depuis plus de 20 ans, jy ai acquis un riche savoir-faire, grâce à la réalisation de missions au sein de sociétés aux domaines d'activités variés (métallurgie, prestations de service; voiries réseaux divers; secteur de la santé .).



J'accompagne les entreprises dans la mise en place ou le maintien de leur Système de Management Intégré (Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement).



Mes compétences clés sont les suivantes :



- Coordination de la Politique Qualité (et Hygiène Sécurité Environnement)

- Définition de la Cartographie des processus QHSE

- Mise en œuvre des méthodes et outils QHSE (PDCA, QQOQCCP, DMAIC, Kaizen )

- Conduite des audits internes

- Planification et suivi des actions QHSE

- Communication avec les partenaires de l'entreprise (fournisseurs, clients, organismes, .)

- Suivi de la veille réglementaire (HSE)

- Analyse des opportunités, des risques et des impacts environnementaux

- Conduite du Changement

- Mise à jour du Document Unique dEvaluation des Risques Professionnels (DUERP)

- Normes ISO 9001; ISO 14001 et OHSAS 18001