Elmy Elien RAHERINAINA

Je suis le première Responsable d'activités FAKOFIA dans l'EBS LE RELAIS MADAGASIKARA à FIANARANTSOA.Ayant 25 ans d’expérience en développement rural et au développement durable.

FAKOFIA est une activité de collecte et de traitement des déchets de la commune urbaine de Fianarantsoa.



Les déchets sont rassemblés auprès des bacs à ordures. Ils sont triés directement par des agents du Relais puis acheminés vers le CTVD (Centre de Tri et de Valorisation des Déchets) à Andriamboasary.Il y a 4 pôles d'activités dans cette secteur: Tri à la source,Collecte sélectives,Valorisation de déchet et l'Agro écologique.

Suis aussi gérer l'AGRIFERME du RELAIS MADAGASCAR qui est une centre de formation-expérimentation et recherche pour tous,centre de production de semence libre biologique,et vulgariser la permaculture qui est la conception consciencieuse et la gestion de systèmes agricoles productifs qui possèdent les caractéristiques de diversité, de stabilité et de résilience des écosystèmes naturels.





Les déchets organiques sont alors valorisés pour fabriquer du compost bio "SOAVOKATSA" attesté par l'ECOCERT suivant le norme NOP.



Celui-ci est utilisé pour la production de fruits et légumes dans le « fakoferme », un terrain de développement de techniques agro-écologistes.



Le compost biologique est également revendus pour des producteurs locaux ou nationaux.





Les déchets en plastique, les métaux et les minéraux sont destinés au recyclage.



En particulier, les déchets en plastique servent à la fabrication de pavés et tuiles.





Enfin, les déchets ultimes (non revalorisables) sont enfouis dans un Centre d'Enfouissement Technique en respectant les normes environnementales.



Mes compétences :

Hygiène et qualité,sécurite,environnement

Gestion de risque et de catastrophe

Animation

Gestion de déchet solide

Négociation

Informatique

Coaching

Communication

Management