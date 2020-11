Elodie BAUNEL

Manager de terrain dynamique , je forme mes équipes au quotidien et les accompagnent tout au long de leurs parcours professionnels.

Mon but : faire grandir mes équipes et les rendrent autonome sur leurs postes respectifs .

Formation de mes equipes au flux client ++ / gestion de priorites

Garante du chiffres d affaires de mon magasin je mets en place tout les suivis et moyen adéquate pour mener mon équipe vers la victoire .







Mes compétences :

Planification

Business planning

Animation d'équipe

Vente

Pilotage de la performance

Encadrement

Animation de réunions

Manutention

Entretiens professionnels

Analyse stratégique

Réactivité

Recrutement

Merchandising

Management

Analyse statistique

Marketing opérationnel