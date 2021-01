Elodie BERRUYER ADY

Ambitieuse, dynamique, organisée et curieuse, je suis toujours prête a relever de nouveaux défis. J’ai développé un état d’esprit international et parle couramment francais, anglais et espagnol. J’ai vécu dans différents pays (France, Angleterre, Mexique, Emirats Arabes Unis) et j’ai une forte capacité d’adapation lorsque mon environnement change ou évolue.



Je travaille pour le groupe adidas depuis Mars 2014 et suis actuellement basée a Dubai (Emirats Arabes Unis), et fais partie de l’équipe Emerging Market. J’ai en charge le marché des pays du Golfe. Je travaille en étroite collaboration avec les équipes Trade Marketing, Retail Operations et Acheteurs, afin de délivrer des magasins et exécutions 100% correct.



Au cours de mes 8 années d’expérience en Visual Merchandising, j’ai développé une grande attention pour les détails, qui est clé dans mon métier de Visual Merchandiser. Mes expériences actuelles et passées m’ont permis de déveloper des compétences en gestion de projets, développement de nouveaux concepts, ouverture de magasins (préparation et exécution), formation de staff, adaptation des directives VM pour les campagnes marketing. J'ai été promue Manager Visual Merchandising en Mai 2017, aujourdhui je m'investie dans le management et dévelopement des talents au sein de mon équipe.



Je suis aussi passionnée de sports, photographie, et adore voyager.



Mes compétences :

Formation de collaborateurs

Veille concurrentielle

Ouverture de nouveaux points de vente

Books merchandising

Nouveaux concepts de magasin

Analyse des performances

Allocation d'espace

Planograms

Merchandising

Visual Merchandising

Retail