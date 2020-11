Elodie BOLAFFI

Étudiante en 4ième année de Communication au Pôle Paris Alternance, je suis actuellement en contrat à la Poste Solutions Business. Je suis notamment en charge de la création d'outils de communication (tels que plaquette et vidéos), mais également de l'organisation et aide à la conception d'événements (séminaires d'entreprise..).



Actuellement Chef de projet au sein de l'Agence Occurrens, spécialisée dans l'organisation d'événement pour la promotion de site de rencontre en tous genre. N'hésitez pas à me contacter pour toutes informations complémentaires : contact@occurrens.fr





Mes compétences :

Adobe After Effects

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Final Cut Pro

Adobe Premiere

Adobe Photoshop

Microsoft Office

E-learning

Wordpress

Storyline

HTML 5

CSS 3