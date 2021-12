Elodie DELAGE

Diplômée d'un Master en management des risques et forte de 3 ans d'expérience dans le domaine de la Qualité - Sécurité - Environnement, je cherche activement un emploi de cadre dans la région de Bourges (18) - Issoudun (36).



Mes domaines d'expertise :



> QUALITÉ : déploiement et maintien de la certification ISO 9001, qualité produit, réclamations, métrologie



> SÉCURITÉ : protocole de sécurité, permis feu, consignation, habilitations électriques, zones ATEX, protocole COVID-19, déploiement et maintien de la certification ISO 45001, gestion de crise et continuité d'activité (PCA), accidents et analyse des causes, document unique d'évaluation des risques professionnels



> ENVIRONNEMENT : gestion et tri des déchets selon la réglementation en vigueur, réduction des consommations d'énergie et CO2 (décret Tertiaire, réglementation fluides frigorigènes, livret de climatisation...), déploiement de la certification ISO 50001



Veille réglementaire, audits, réalisation d'un diagnostic, définition d'un plan d'action, management d'équipes, suivi des plans d'actions, sensibilisation des équipes