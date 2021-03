Elodie DETOURNAY

Je suis Business Developper chez Be Energiz !

Oui mais ça consiste à quoi exactement ?

Et bien c'est vous faire gagner du temps tout simplement !

Je sélectionne pour vous les meilleures offres auprès de mes fournisseurs partenaires et je garde un oeil sur vos contrats afin de les renégocier toujours au tarif le plus bas du marché.

Mais ce n'est pas tout !

Je vous propose également des outils de gestion très intuitifs et gratuits afin de vous aider au quotidien.

Intéressé(e) ?

Curieux(se) ?

Appelez moi !