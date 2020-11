Elodie ELODIE ROUVEL (ROUVEL)

N'attendons plus, rencontrons-nous !



De nature dynamique, ayant le goût du relationnel, aimant sans cesse apprendre.



Ayant dû me réorienter professionnellement, afin d'être plus présente pour pour mon fils, je recherche un poste d'Assistante Administrative Polyvalente.

Dotée d'une grande adaptabilité, j'ai travaillé dans le secteur de la moto, de prestations de services (évènementiel / abonnements), de l'automobile, de l'industrie, des fournitures de bureau et cartouches d'imprimantes, dans le second œuvre du bâtiment, le bâtiment, le TP, le social et paramédical et le secteur de la formation.



De plus, ces expériences, m’ont permis d’acquérir le sens de l’écoute, de l’autonomie, de l’organisation, relationnel, avec l’envie d’orienter, de renseigner, d’accompagner, de m’adapter à chaque profil de personnes.



La rigueur, la discrétion, l’esprit d’équipe et la maitrise de soi sont aussi des qualités qui me caractérisent.



Mes compétences :

Microsoft Outlook

Microsoft Office

BAC PRO Commerce en Alternance