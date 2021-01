Elodie FIARD (PITON)

Je me présente, Elodie Fiard, consultante indépendante en recrutement.



Je propose des solutions sur mesure pour répondre à vos problématiques de recrutement.



Jaccompagne également les candidats dans leur recherche demploi, leur projet professionnel et bilan de compétences.



Mon approche est résolument tournée vers lhumain et la recherche dadéquation entre un candidat et une entreprise.



Mon parcours atypique ma conduit vers le recrutement pour faire de ce métier une véritable passion. Remettre lhumain au cœur du processus de recrutement est un enjeu majeur de mon projet.



Léquilibriste du recrutement au service :

des entreprises,

et des candidats en recherche de nouveaux challenges ou opportunités,

afin de mettre en adéquation les besoins dune entreprise et les aspirations dun candidat.





Je suis à votre écoute !!!



Contact :



06-14-15-20-11 ou 04-56-60-98-30



elodie@lequilibriste-recrutement.fr



www.lequilibriste-recrutement.fr