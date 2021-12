Elodie GAUCHET

Confrontée depuis plus de 15 ans aux enjeux clients du secteur numérique et à l’apparition de nouvelles compétences IT, j’ai pu appréhender différemment mon métier alliant l’exigence de recrutements de haut potentiel, et de nouvelles compétences pour accompagner les transformations. J’ai aussi appris à recruter au-delà du CV dans des métiers où la notion de service et de pilotage ont pris de plus en plus d’importance. Pour moi, il est devenu essentiel de rencontrer les candidats en leur consacrant un temps privilégié et bien comprendre leur motivation et leur potentiel.



HR Mobilities, une entreprise engagée :

En 2013, je m'expatrie en Allemagne et je profite de cette opportunité pour me mettre à mon compte puis créer mon entreprise qui porte ma vision du recrutement, de la gestion de carrière et du service client.HR Mobilities voit le jour en 2016.

Il s’agit d’un cabinet nomade, international et digital regroupant des consultants partageant les mêmes convictions sur les ressources humaines et la passion du secteur du digital et des services numériques.



