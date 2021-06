Avec 20 bureaux et plus de 500 collaborateurs, KPMG Normandie est présent sur tous les segments de marché :

- Les petites entreprises

- Les groupes familiaux, les PME et l'Economie Sociale et Solidaire

- Les entreprises cotées

- Le secteur public



KPMG est le cabinet leader Français de services pluridisciplinaires : audit, expertise comptable et conseil.



Mes compétences :

Expertise comptable

Commissariat aux comptes