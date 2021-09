Elodie LE FAOU (GORGETTE)

Autodidacte, passionnee, devouee, fidele, loyale, rigoureuse, organisee, professionnelle, franche, honnete, dynamique.



Non, la loyaute, la fidelite, le devouement ou encore l'honnetete et la franchise ne sont pas QUE des qualites. Ce sont aussi de gros defauts qui peuvent se retourner contre vous en tout temps, et surtout quand vous ne vous y attendez pas.



Et pourtant, ses atouts qui ont su me mettre a rude epreuve ont egalement fait de moi celle que je suis aujourd'hui : une Adjointe de Direction passionnee par son metier et qui prend a coeur d'aider autant ses collaborateurs que ses proches.



Chez moi il n'y a pas de "Je ne sais pas". C'est plutot : "La, dans l'immediat, je n'ai pas la reponse mais laisse-moi quelques minutes et je te la donne".



Internet est mon plus fidele allie, Excel ma raison de travailler.