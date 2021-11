Elodie MARTIN

Après deux ans d’études en DUT MMI (Métiers du Multimédia et de l’Internet) et une Licence Professionnelle en Webdesign, j'ai travaillé en entreprise dans le domaine du graphisme.



J’ai choisi par la suite de me spécialiser dans le domaine du web avec une formation, Access Code School, que j'ai obtenue en mai 2019. Je recherche actuellement un emploi en tant que développeuse web Full-Stack.



----



After two-years university degree in Multimedia and Internet and a Bachelor's Degree of Webdesign, I worked in a company in the field of graphic design.



I chose afterwards to specialize in the field of the web with a training, Access Code School, I obtained in May 2019. I am currently looking for a job as a full-stack web developer.



Mes compétences :

MsProject

HTML

CSS

Javascript

PHP

WordPress

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

3ds Max

After Effects

Adobe Audition

Final Cut Pro

Microsoft Office

Adobe Dreamweaver

PhpMyAdmin

Axure

Bootstrap

Git

Visual Studio Code

MySQL

Twig

SASS

Adobe Premiere Pro

Webpack

Prestashop

Symfony