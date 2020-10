Elodie RENAULT

Dotée d'une aisance relationnelle et d'un sens de la communication, j'aime travailler en équipe. J'affectionne les projets transversaux dans lesquels je peux exercer à la fois mon autonomie et mes capacités à fédérer et manager.



Je porte un grand intérêt à l'économie sociale et solidaire car j'en partage les valeurs et principes.



Altruiste, motivée et dynamique, je recherche un poste de chargée de missions, de coordinatrice de projet ou d'animatrice de territoire dans lequel je pourrai utiliser mes compétences aux services des autres.



Mes compétences :

Connaissances du milieu associatif

Management opérationnel

Animation d'équipe

Création d'outils d'analyse

Aptitudes relationnelles