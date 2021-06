Elodie RENOIR

Actuellement diplômée de l'Institut Supérieur de Commerce Paris Business School (Grade de Master avec une spécialisation Finance), je suis désormais à la recherche d'un emploi en CDI (ou CDD) en tant que Contrôleur de Gestion Junior.

Je suis quelqu'un d'organisée, rigoureuse, fiable, je possède une grande capacité d'adaptation et je m'investie toujours à 100% dans mon travail.



Graduated at ISC Paris Business School (Master's Degree in Finance), I am currently looking for a job as Financial Controler Junior.

I am organized, meticulous, reliable, i adapt myself fast and i always do my job at 100%.





Mes compétences :

Travail en équipe