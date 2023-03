Elodie TROUESSIN

Passionnée par la décoration, la mode et la création,ainsi que le relationnel client j’ai une grande sensibilité produits, Je suis passionnée par mon métier et j'attends avec impatience de pouvoir gravir d'autres échelons, je travaille dans ce sens en donnant le meilleur de moi-même.



Mes études de Communication/ Arts Appliqués m’ont confortée dans ma vocation.Ce parcours m'a permis également de devenir polyvalente, de savoir m'adapter aux différentes situations de travail, ainsi que d' analyser correctement un problème pour le résoudre au plus vite.



Mes qualités d’organisation et de créativité m’ont permis de m’intégrer parfaitement dans les équipes avec lesquelles j’ai travaillées.



Mes compétences :

Communication

Arts plastiques

Adobe Photoshop

Scénographie

Créativité

Vente

Merchandising

Graphisme

Mode