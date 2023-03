Elodie TROUILLY

Une double expérience dans le marketing media au sein de groupes référents : en agence conseil chez AEGIS MEDIA en tant que Consultant et en régie publicitaire chez NRJ GLOBAL et LAGARDERE PUBLICITE où j’ai successivement occupé les postes de chargée d’Etudes Marketing, Chef de Projet et Chef de Groupe Cross Médias.



9 ans d’expérience en Marketing / Communication transversales et Cross-Media (Radio, TV, Print, Digital, Hors-Media).



Des qualités éprouvées en matière de management, de coordination de projets, de rigueur et de créativité.



Une maîtrise des outils d’analyse et d’investissement plurimedia (Media in Life, Cross Médias, Medial, Yacast, L’Observatoire de la Convergence, la Référence des Equipements Multimedia), des études média-marché (SIMM-TGI, Consojunior) et études mono-media de référence (126 000 Radio, AEPM, EPIQ, NetRatings…)



Mes compétences :

Marketing

Management

Conseil

Communication

Publicité

Média

Coordination

Digital