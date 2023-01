Bonjour,



Je m'appelle Eloi. Je suis à la recherche d'un poste dans lequel je pourrai mettre mes compétences académiques et relationnelles en pratique.

Je cherche un placement du genre Saisie de Données, , Accompagnement Linguistique, Compagnon de route (Chauffeur)", etc. Mais le domaine que j'apprécie le mieux c'est le Droit.



Surtout n'hésitez pas de me contacter si vous voulez savoir un peu plus sur moi.





Cordialement,



Eloi Marcel



Contact: 034 98 986 23

E-mail: eloi.marcel.contact(@)gmail(.)com



Mes compétences :

QuarkXPress

Français Langue Etrangère

Adobe Photoshop

Traduction anglais français

Microsoft Excel

Adobe Illustrator

Gestion administrative

Dactylographie

Microsoft Word

Informatique