- Professionnelle spécialisée dans l'univers des Parfums & Cosmétiques depuis plus de 5 ans

- Double compétence en Marketing & Développement Commercial

- Connaissance du circuit Retail et e-commerce

- Réflexion orientée "marque" (L'Oréal, Puig, IOMA, Louis Vuitton) mais aussi "retailer" (Lagardère TR, Vente Privée).



Enthousiaste, impliquée, fiable, réflexion orientée business et aimant travailler en équipe.

Je suis aujourd'hui ouverte aux nouveaux projets/opportunités.