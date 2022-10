Eloualidi AISSAM

Riche d'une expérience de 2 ans au sein de la société EGIS CONSEIL en tant que consultant financier et de 3 ans au sein de la société SOLAREZO, je possède une connaissance parfaite du métier. Au long de mon parcours, j'ai été amené à collaborer avec des équipes d'ingénieurs, de chargés d'affaires afin de travailler à l'élaboration de nouveaux outils de gestion. Par ailleurs, en charge de la compilation des documents de reporting destinés aux Directions et aux partenaires financiers, j'ai développé mon sens de la méthode et mon esprit de synthèse.



Ayant poursuivi mes études en formation continue dans un master 2 « contrôle de gestion et audit opérationnel » pour l'année universitaire 2012/2013 (une semaine à l'université/ 3 semaines en entreprise) dans le but d’acquérir une double compétence.



Aujourd'hui, je souhaite rejoindre une équipe dynamique avec laquelle je pourrais mettre à profit mes compétences, et une entreprise souhaitant m'accompagner dans la réalisation de mon projet professionnel.



Mes compétences :

Assurance

Audit

Contrôle de gestion

Diagnostic financier

Diagnostic social

Finance

Juridique

Systèmes d'Information