Els DE CLERCQ

Femme avec une expérience de plus de huit ans à l’international et 15 ans dans la gestion, je souhaiterai mettre à profit ma motivation et mon dynamisme au sein d’une équipe ambitieuse et stimulante.



Pour un poste impliquant polyvalence et faculté d’adaptation, mon expérience dans la gestion, l’organisation administrative, constituera un atout majeur.

Rigoureuse, autonome, quadrilingue et dotée d’un bon relationnel, j’ai pu mettre à profite créativité et réactivité pour animer et administrer efficacement une équipe de 25 personnes.

Ma capacité de travail et ma persévérance m’ont aussi permis de progresser dans ma fonction et dans mes responsabilités.



Mes compétences :

Gestion

Communication

Transport international

Analyse de données