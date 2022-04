Elsa BAREL

Je supervise l'installation d'ascenseurs dans une centaine de chantiers de construction neuve (principalement dans le 93) ou de rénovation (Paris). C'est un poste d'opérationnel principalement accès sur la gestion :

gestion des planning

gestion des équipes OTIS et sous-traitants

gestion financière

gestion des aléas de chantier et problèmes techniques

relationnel client



Mes compétences :

mapinfo (2010)

Illustrator

Suite Microsoft Office 2010

Indesign CS5

Archicad

Autocad 2D et 3D (2012)

Arcgis

Photoshop

Matlab/Simulink