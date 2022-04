Elsa BAUDON

Votre entreprise est unique, vous aussi. Votre image a besoin d’être conçue sur-mesure, quelque soit votre activité et votre budget initial. Forte de mon expérience et de mes compétences, j’élabore l’univers graphique d’un produit, d’une entreprise… et lui donne une identité visuelle. Professionnelle passionnée, j’effectue une veille quotidienne sur les tendances graphiques du moment. Je transforme vos idées en images et assure la transmission de votre message vers votre public, à travers des réalisations graphiques originales, sensibles et pertinentes.



J’applique à chaque projet une méthodologie par étapes élaborée au fil du temps. Ces étapes me permettent d’être efficace et réactive et facilitent le bon déroulement du projet et la qualité de la prestation effectuée. En favorisant la démarche de « faire avec », nous travaillons ensemble à la réalisation de votre projet, pour être le plus en phase avec vos objectifs et faciliter l’appropriation de la prestation réalisée.



Dans un souci de perfectionnement, je me suis spécialisée dans les arts graphiques et j'entretiens et valorise des collaborations avec d’autres professionnels de la communication (webmaster, vidéaste, photographe, rédacteur, chargé de communication,...), afin de travailler en complémentarité et d’assurer à mes clients une expertise et un savoir-faire maîtrisé.



Mes compétences :

Design graphique

Animation de formations

Motion design

Illustration

Web design