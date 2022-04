Après avoir passé ces cinq dernières années en qualité de Responsable RH où elle a accompagné la croissance et l’organisation d’une PME en Informatique, Elsa Berthault se consacre désormais au développement du capital humain principalement au sein des structures dépourvues de service RH.



Jeune entrepreneure, elle crée AXIUM, un cabinet RH qui utilise le capital humain comme levier de transformation des organisations. Elle accompagne les entreprises dans cette adaptation aux nouveaux paradigmes en étirant la culture, en imaginant les business models de demain, les nouvelles formes d’organisation et de management.



Elle se positionne aussi comme « RH à temps partagé » sur des sujets pouvant être liés au recrutement, à la fidélisation ou rétention des hommes et des femmes de l’entreprise.



Elsa invite les entreprises à penser autrement, « out of the box », à imaginer des solutions créatrices de valeurs, innovantes et dans l’air du temps



Mes compétences :

Recrutement

Formation

RH

SSII

Microsoft