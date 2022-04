Elsa BLOUIN

Après une première carrière de créatrice de sites internet, j’ai choisi de me reconvertir et d’intégrer la formation IFOCOP de gestionnaire de paie, titre enregistré niveau III au RNCP.

Je suis à la recherche d'une entreprise pour période d'immersion, du 3 avril au 25 août 2017, pouvant déboucher sur un emploi.



Mes compétences :

Mis en place d'actions correctives

Planification des activités

Suivi des performances des collaborateurs

Gestion de la relation client

Réaliser le bilan social et les tableaux de bord

Appliquer la législation en matière de salaire et

Assurer la gestion administrative du personnel, de

Gérer les charges et les déclarations sociales

Editer et contrôler la paie : Sage Paie

Elaborer la paie

Gestion des stagiaires en alternance : suivi d'int