Elsa BODIER

Suite à un stage en 2008 dans l'immobilier chez ORPI, j'ai décidé, après l'obtention de mon baccalauréat en 2010, de poursuivre mon parcours professionnel par un BTS profession immobilière en alternance d'une durée de 2 ans. Cette formation m'a permise d'allier la théorie à la pratique.



On me caractérise comme une personne dynamique, consciencieuse, organisée, à l'écoute, souriante, ponctuelle, s'adaptant facilement en équipe, aimant son travail et ayant un très bon relationnel avec mes clients.



Mes compétences :

Dynamique

Analyser écouter réfléchir agir

Gestion de la relation client

Organisation

Vente

Négociation