Elsa BRUGALÉ

En tant que responsable de production de la société Eclosarium (centre de production des cosmétiques Daniel Jouvance), je coordonne la partie culture et transformation des microalgues ainsi que toutes les analyses microbiologiques et physico-chimiques.



De part une formation pluridisciplinaire, j’ai acquis de solides connaissances du milieu marin, de l’exploitation et de la valorisation des ressources biologiques marines et plus particulièrement en algoculture.



Avant d’accéder à mes fonctions actuelles, j'ai pu réaliser plusieurs expériences professionnelles au sein d’entreprises de production aquacole et d’organismes de recherche : ostréiculture, Groix Haliotis, France Haliotis, Ifremer de Nantes et Boulogne sur mer, Centre de Recherche en Environnement Côtier.



Persuadée du potentiel de la filière « algues » en termes de recherche et d’innovation, je souhaite poursuivre ma carrière dans l’exploitation et la valorisation des algues marines.



Mes compétences :

Habilitation électrique

Microbiologie

Analyses physico chimiques

Aquaculture

Gestion production

Halieutique

Culture de microalgues